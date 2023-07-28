Задержан подозреваемый во взрыве на заводе по переработке нефти в Самаре. НПЗ он не чужой

Мужчине, которого считают причастным ко взрыву на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре, не дали уехать из страны. Об этом 28 июля сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.



«Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ», — сообщается в его телеграм-канале.

По информации депутата, мужчина приехал в Россию из Украины и, по предварительным данным, работал на самарском заводе, где случился взрыв.