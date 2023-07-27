В Екатеринбурге нашли пропавшую 8-летнюю девочку. Местные говорят, что в чужой дом её заманили собакой

В Екатеринбурге больше суток сотни волонтёров и полицейских искали ребёнка, не вернувшегося домой. E1.RU пишет, что поиски закончились в доме у мужчины.
О том, что местонахождение девочки установлено, вечером 27 июля сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. Было ли совершено в отношении неё что-либо противоправное, пока неясно.
Один из тех, кто принимал участие в поисках, рассказал журналистам, что ребёнка нашли в соседнем доме у мужчины. «Заманил её собакой. Девочка была напугана», — приводит его слова издание.
По данным следствия, 8-летняя девочка вышла из дома на Латвийской улице накануне утром и не вернулась. По словам матери, дочь раньше не пропадала. Она должна была гулять во дворе, телефона у ребёнка не было. В СК активизировали поиски возбуждением уголовного дела по статье об убийстве малолетней.