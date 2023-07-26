Суд не стал арестовывать замглавы администрации Лужского района по делу об обрушении моста

Первого замглавы администрации Лужского района Ленобласти не стали помещать под арест, несмотря на просьбу СК. Свое мнение о причинах трагичного обрушения моста на празднике в Луге высказал и коммерсант, который устанавливал конструкцию.
Суд в Луге 26 июля отказал в удовлетворении ходатайства Следственного комитета о домашнем аресте первого заместителя главы администрации Лужского района Алексея Голубева по делу об обрушении моста, сообщает 47News. О задержании чиновника стало известно накануне. По версии следствия, Голубев отвечал за организацию праздника, на котором случилась трагедия. Напомним,
По информации 47News, изначально задерживать чиновника не планировали. Однако после общественного резонанса и широкого освещения в СМИ от руководства СК пошли настойчивые сигналы о необходимости жестко отреагировать. Но суд и прокуратура причин для изоляции Голубева не увидели.
Возведением моста занималась фирма местного предпринимателя Николая Федотова, сообщает издание. В разговоре с журналистами он выдвинул предположение, что причиной обрушения конструкции («Это не мост, а малая архитектурная форма») стало количество людей, собравшихся на ней. Судя по кадрам с места, на мостике действительно стояла толпа. На вопрос, на какие нагрузки была рассчитана конструкция, предприниматель не ответил, сославшись на занятость.