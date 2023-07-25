В Ленобласти по делу о гибели человека при обрушении моста задержан первый замглавы администрации Лужского района

В Ленобласти задержали первого замглавы Лужского района Алексея Голубева, сообщает 25 июля пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета. Чиновник проходит подозреваемым по делу о смерти мужчины из-за обрушения моста.



Голубев подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Речь идет о гибели мужчины из-за обрушения пешеходного моста в Луге во время фестиваля «Ольгины берега» 22 июля .