    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-в

    749мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.49eur100.36

    В Ленобласти по делу о гибели человека при обрушении моста задержан первый замглавы администрации Лужского района

    2596
    13 комментариев

    В Ленобласти задержали первого замглавы Лужского района Алексея Голубева, сообщает 25 июля пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета. Чиновник проходит подозреваемым по делу о смерти мужчины из-за обрушения моста.

    Голубев подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Речь идет о гибели мужчины из-за обрушения пешеходного моста в Луге во время фестиваля «Ольгины берега» 22 июля.

    По версии следствия, фестиваль организовал и. о. главы администрации Лужского района — первый замглавы администрации, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом. Задержанный был допрошен в качестве подозреваемого. Издание 47news сообщает, что, по предварительной информации, глава Лужского района Юрий Намлиев на тот момент находился в отпуске.

    «Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста», — пояснили в пресс-службе ведомства. В СУ СК добавили, что в результате обрушения моста семь человек получили травмы, а мужчина 1953 года рождения погиб.

    В рамках расследования уголовного дела допрашиваются руководство и должностные лица администрации, а также организации-подрядчика по вопросам строительства, дальнейшей эксплуатации и обслуживания, а также контроля за техническим состоянием моста.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close