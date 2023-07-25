В Ленобласти по делу о гибели человека при обрушении моста задержан первый замглавы администрации Лужского района

В Ленобласти задержали первого замглавы Лужского района Алексея Голубева, сообщает
Голубев подозревается в совершении преступления по
По версии следствия, фестиваль организовал
«Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста», — пояснили в
В рамках расследования уголовного дела допрашиваются руководство и должностные лица администрации, а также организации-подрядчика по вопросам строительства, дальнейшей эксплуатации и обслуживания, а также контроля за техническим состоянием моста.