Нельзя просто так взять и напечатать много денег. Силуанов рассказал почему

Россия не может решить все проблемы с дефицитом бюджета с помощью печати денег в необходимых количествах, как это делают США, потому что рубль не является резервной валютой, в отличие от доллара и евро. Если страна хочет резко увеличить госдолг, она может рассчитывать только на своих, отечественных инвесторов. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» 24 июля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.



Он объяснил, что доллар и евро имеют статус резервных валют. Многие другие страны хранят свои золотовалютные резервы в ценных бумагах США и ЕС, которые выпускаются в этих валютах. В случае с рублем и российскими долговыми бумагами ситуация другая.