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    Нельзя просто так взять и напечатать много денег. Силуанов рассказал почему

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    Россия не может решить все проблемы с дефицитом бюджета с помощью печати денег в необходимых количествах, как это делают США, потому что рубль не является резервной валютой, в отличие от доллара и евро. Если страна хочет резко увеличить госдолг, она может рассчитывать только на своих, отечественных инвесторов. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» 24 июля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

    Он объяснил, что доллар и евро имеют статус резервных валют. Многие другие страны хранят свои золотовалютные резервы в ценных бумагах США и ЕС, которые выпускаются в этих валютах. В случае с рублем и российскими долговыми бумагами ситуация другая.

    «Это значит, что если мы хотим резко увеличить долг, то можем рассчитывать только на наших инвесторов. Иностранцы ушли с нашего рынка, а это была четверть инвесторов в наши бумаги. Поэтому мы можем сейчас рассчитывать только на российские банки и внутренний рынок, емкость которого ограничена», — отметил Силуанов.

    По его словам, финансирование дефицита бюджета обходится Минфину недешево. Основные покупатели государственных долговых бумаг — это банки. Чтобы заинтересовать их, им нужно предложить большую доходность. Сейчас по 10-летним бумагам она превышает 11% при ставке ЦБ в 8,5% годовых и годовой инфляции 3,6%.

    «Потому что инвесторы видят, какие у государства большие аппетиты на заимствования, готовы покупать, но только дороже. Они же рыночники, хоть и наши, отечественные», — добавил Силуанов.

    При этом он отметил, что у политики, которую используют США, основанной на печати необоснованных денег, есть последствия. Она приводит к росту инфляции, из-за которого регулятору приходится повышать ставки. Американские аналитики прогнозируют Штатам рецессию в конце года, а в Европе «ситуация еще хуже», подчеркнул министр финансов РФ.

    Также Силуанов оценил объем дефицита бюджета по итогам 2023 года. Он составит 2–2,5% ВВП, предполагает глава Минфина.

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