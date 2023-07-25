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    Силуанов назвал цифры дефицита бюджета в 2023 году

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    В 2023 году дефицит бюджета России будет находиться на уровне 2–2,5 % ВВП. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, передает во вторник, 25 июля, газета «Аргументы и факты».

    «По итогам года его размер составит 2 %-2,5 % ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии», — сказал он.

    Глава ведомства уточнил, что у России есть ресурсы для выполнения плановых показателей и дополнительных расходов, которые возникают в течение года.

    В середине июня Силуанов допустил, что размер дефицита федерального бюджета по итогам 2023 года находится под вопросом — превысит он запланированную планку в 2 % ВВП или нет.

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