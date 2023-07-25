СК нашел полицейского, который собирал информацию о семье Дарьи Дугиной

Сотрудник полиции, который за оплату собирал информацию о семье убитой Дарьи Дугиной, установлен. Об этом 25 июля сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
«Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции», — заявил агентству глава СК. Расследование дел, возбужденных в отношении последних, находится в стадии завершения.
Бастрыкин также сообщил, что мощность СВУ, в результате взрыва которого погибла Дарья Дугина, составляла 500 г в тротиловом эквиваленте.
Напомним, что убийство дочери правого философа и политолога Александра Дугина Дарьи произошло 20 августа 2022 года. В момент взрыва автомобиля Дарья ехала одна чуть впереди машины отца. Семья возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция».