СК нашел полицейского, который собирал информацию о семье Дарьи Дугиной

Сотрудник полиции, который за оплату собирал информацию о семье убитой Дарьи Дугиной, установлен. Об этом 25 июля сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.



«Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции», — заявил агентству глава СК. Расследование дел, возбужденных в отношении последних, находится в стадии завершения.