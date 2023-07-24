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    В Подмосковье пассажирам пришлось спасаться из загоревшейся электрички

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    Короткое замыкание обеспечило путешествие «с огоньком» пассажирам электропоезда в Московской области 24 июля. Тушили состав более тридцати пожарных.

    Как сообщили в ГУ МЧС по региону, около девяти часов вечера помощь огнеборцев потребовалась поезду на станции Подсолнечная в Солнечногорске. По информации администрации городского округа, в экстренные службы поступила информация о коротком замыкании на высоковольтных проводах, проходящих вдоль железной дороги.

    Фото: МЧС России
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    К тушению привлекли десять расчетов. Огонь разгорелся на крыше вагона, обгорели два квадратных метра. 33 пожарных справились с пламенем и с последствиями за полчаса.

    «По предварительной информации, все пассажиры из электрички на станции Подсолнечная эвакуированы, пострадавших нет», — уточнили в администрации Солнечногорска.

    Все обстоятельства случившегося устанавливает следствие. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, возгорание произошло при отправлении электрички Москва — Конаково. На крыше горел пантограф.

    Фото: МЧС России

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    ЭлектричкаПожарПодмосковье
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