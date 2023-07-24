В Подмосковье пассажирам пришлось спасаться из загоревшейся электрички

Короткое замыкание обеспечило путешествие «с огоньком» пассажирам электропоезда в Московской области 24 июля. Тушили состав более тридцати пожарных.
Как сообщили в
К тушению привлекли десять расчетов. Огонь разгорелся на крыше вагона, обгорели два квадратных метра. 33 пожарных справились с пламенем и с последствиями за полчаса.
«По предварительной информации, все пассажиры из электрички на станции Подсолнечная эвакуированы, пострадавших нет», — уточнили в администрации Солнечногорска.
Все обстоятельства случившегося устанавливает следствие. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, возгорание произошло при отправлении электрички Москва — Конаково. На крыше горел пантограф.