Бастрыкин запросил подробности дела об обрушении моста во время праздника в Луге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу об обрушении моста в Луге. Об этом 23 июля сообщается в телеграм-канале СК.



Представить результаты работы по делу предстоит руководителю СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину.



ЧП в Ленинградской области произошло накануне, 23 июля. Во время фестиваля «Ольгины берега» рухнул мост через сухую канаву. Погиб один человек, травмы получили семеро. Все пострадавшие — пенсионеры в возрасте от 57 до 74 лет.



Несмотря на трагическое происшествие, праздник был продолжен.

