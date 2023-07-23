    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, с-з

    754мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.38eur100.66

    Бастрыкин запросил подробности дела об обрушении моста во время праздника в Луге

    408
    6 комментариев

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу об обрушении моста в Луге. Об этом 23 июля сообщается в телеграм-канале СК.

    Представить результаты работы по делу предстоит руководителю СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину.

    ЧП в Ленинградской области произошло накануне, 23 июля. Во время фестиваля «Ольгины берега» рухнул мост через сухую канаву. Погиб один человек, травмы получили семеро. Все пострадавшие — пенсионеры в возрасте от 57 до 74 лет.

    Несмотря на трагическое происшествие, праздник был продолжен.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Обрушение мостаСК
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Zheleznyak23 Июл 2023 в 23:21
    чё там с путешественниками из яки в изи. или как их )))))
    +0−0
    Бормен23 Июл 2023 в 23:19
    Архитектор Александровской колонны Карл Росси, каждый день с семьей гулял вокруг колонны, чтобы доказать, что она не упадет, тоже самое должен был сделать и проектировщик моста, поставить под ним полатку и там жить)))
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close