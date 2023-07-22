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    Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги

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    6 комментариев

    Власти Крыма разработали алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги. Памятку вечером 21 июля выложил в своём телеграм-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. В целом, рекомендации сводятся к советам сохранять спокойствие, не покидать машину и выполнять распоряжения службы транспортной безопасности.

    «Фонтанка» писала, всего сутки назад россиян попросили не снимать видео на Крымском мосту. Тот же Крючков призвал водителей и пассажиров «забыть про свои телефоны». Поводом стали ролики в соцсетях, где из громкоговорителей на мосту звучит сигнал воздушной тревоги и требование покинуть мост.

    «Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — высказался тогда Крючков.

    Напомним, два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.

    А в октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, ехавший из Краснодарского края. В результате загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой поезд. Три человека погибли, тела мужчины и женщины уже достали из-под воды. Движение по мосту было полностью восстановлено только в конце декабря.

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    Крымский мост
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    Комментарии 6

    Гость22 Июл 2023 в 01:43
    никакого хитроумного алгоритма не требуется. Русских не жалко.
    +0−0
    Потёртый русский22 Июл 2023 в 01:29
    Лучший алгоритм, это вообще не приближаться к крымскому мосту
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