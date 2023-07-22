Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги

Власти Крыма разработали алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги. Памятку вечером 21 июля выложил в своём телеграм-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. В целом, рекомендации сводятся к советам сохранять спокойствие, не покидать машину и выполнять распоряжения службы транспортной безопасности.



«Фонтанка» писала, всего сутки назад россиян попросили не снимать видео на Крымском мосту. Тот же Крючков призвал водителей и пассажиров «забыть про свои телефоны». Поводом стали ролики в соцсетях, где из громкоговорителей на мосту звучит сигнал воздушной тревоги и требование покинуть мост.