«Враг отслеживает чаты». На Крымском мосту попросили не снимать видео

Россиян попросили не снимать видео на Крымском мосту, сообщает 21 июля РИА Новости. Агентство цитирует заявление советника главы Крыма Олега Крючкова. Он призвал не снимать видео с моста, так как кадры могут использовать для подготовки терактов.
Поводом стали ролики в соцсетях, где из громкоговорителей на мосту звучит сигнал воздушной тревоги и требование покинуть мост. Движение по переправе кратковременно ограничивали.
«Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. …Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — высказался Крючков(цитата по РИА Новости).
Напомним, два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.
А в октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, ехавший из Краснодарского края. В результате загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой поезд. Три человека погибли, тела мужчины и женщины уже достали из-под воды. Движение по мосту было полностью восстановлено только в конце декабря.