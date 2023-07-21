    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, зап

    751мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.85eur101.83

    «Враг отслеживает чаты». На Крымском мосту попросили не снимать видео

    354
    10 комментариев

    Россиян попросили не снимать видео на Крымском мосту, сообщает 21 июля РИА Новости. Агентство цитирует заявление советника главы Крыма Олега Крючкова. Он призвал не снимать видео с моста, так как кадры могут использовать для подготовки терактов.

    Поводом стали ролики в соцсетях, где из громкоговорителей на мосту звучит сигнал воздушной тревоги и требование покинуть мост. Движение по переправе кратковременно ограничивали.

    «Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. …Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — высказался Крючков(цитата по РИА Новости).

    Напомним, два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.

    А в октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, ехавший из Краснодарского края. В результате загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой поезд. Три человека погибли, тела мужчины и женщины уже достали из-под воды. Движение по мосту было полностью восстановлено только в конце декабря.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Крымский мост
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    Отец Родной21 Июл 2023 в 01:21
    Просто не хотят, чтобы вся страна видела, что сливают с того моста в телеграм каждый час, и что стесняется показывать Фонтанка)))
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!21 Июл 2023 в 01:18
    Ракетный удар по Одессе: последствия атаки города
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close