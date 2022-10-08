Как всё случилось, кто погиб и что будет дальше. Главное о взрыве Крымского моста

На мосту заполыхали цистерны с топливом Фото: читатель MSK1.RU Поделиться Поделиться





Сегодня, 8 октября, на Крымском мосту произошло масштабное ЧП. В ликвидации его последствий участвуют сотни людей, а стоить полный ремонт может сотни миллионов рублей. Есть погибшие.

Собрали главную информацию о случившемся в максимально сжатом виде. Что случилось? По информации Следственного комитета, утром на Крымском мосту взорвался грузовик, ехавший из Краснодарского края. В результате загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой поезд. Трое человек погибли, тела мужчины и женщины уже достали из-под воды. Предположительно, они были пассажирами легковушки, находившейся рядом с фурой.

— К месту ЧП стянуты все силы. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Пожар тушили почти 400 человек с участием авиации. Уже к 16 часам по неповрежденной части моста пустили реверсивное движение легковушек, еще через час из Севастополя в Петербург направился первый поезд. Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200–500 миллионов рублей. Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Владимир Путин в ближайшее время не планирует выступать с обращением к россиянам. Служба безопасности Украины заявила СМИ, что не комментирует сообщения о ее причастности к взрыву.

Городские порталы

Что дальше? В Крыму срочно организуют работу паромной переправы. Аксенов пообещал, что паром «Керчь-2» начнет ходить через пролив уже вечером 8 октября. Возле паромной переправы еще до ее открытия начали собираться люди. Пробка к ней со стороны Крыма растянулась практически на километр.

— Люди большей частью недовольны, потому что нет ни воды, ни еды, туалеты очень плохие и их мало. И самое главное, нет ясности, что и когда будет, — рассказал местный житель.



Фото: Илья Давыдов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Многие жители Крыма, уехавшие в отпуск с полуострова, оказались в ловушке. Они не могут вернуться обратно домой.



— В Сочи мы забронировали номер за две недели до отпуска. Украинцы угрожали взорвать наш мост, но мы не думали, что что-то произойдет прямо сейчас. Сегодня собираемся домой. О происходящем узнали рано утром из интернета, — поделилась одна из отдыхающих.



Эксперты говорят, что мост можно восстановить, однако дальше их мнения расходятся. Одни считают, что не случилось «ничего критичного», другие называют повреждения «достаточно серьезными». Какой была реакция? На месте ЧП работают сотрудники Национального антитеррористического комитета и Следственного комитета, также мост осмотрел глава МЧС. Источник в правоохранительных органах Ростовской области рассказал, что следователи в обстановке строжайшей секретности выясняют, как грузовик прошел через рентген на мосту. Министр транспорта Виталий Савельев поручил усилить досмотр на объекте.

Ростуризм открыл для туристов, испытывающих проблемы на полуострове, горячую линию по номеру 8 800 511-80-18 . Однако вскоре она оказалась перегружена, и ведомство организовало дополнительный call-центр ( 8 800 707-97-41 ). Жители Крыма массово бросились запасаться бензином и продуктами. В Севастополе ввели и тут же отменили ограничения на продажу еды и топлива. В Минэнерго поспешили заявить, что на полуострове достаточно топливных запасов, а генпрокурор поручил проконтролировать цены на продукты.