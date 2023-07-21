ЧП с моторной яхтой Carver 41 в Финском заливе стало уголовным делом

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ЧП с маломерным судном в акватории Финского залива в Петербурге 21 июля.
Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По предварительным данным ведомства, все, кто был на борту
Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и опрашивают очевидцев. Рассматриваются различные версии, по информации редакции, в их числе пробоина в результате посадки на мель.
«Фонтанка» писала, что моторная яхта попала в беду вблизи Василеостровского намыва. По информации МЧС, на борту находились девять человек. Двоих забрали проходящие суда, шестерых эвакуировали спасатели. Еще одного пришлось доставать из воды.