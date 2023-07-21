ЧП с моторной яхтой Carver 41 в Финском заливе стало уголовным делом

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ЧП с маломерным судном в акватории Финского залива в Петербурге 21 июля.



Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По предварительным данным ведомства, все, кто был на борту Carver 41 , спасены. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и опрашивают очевидцев. Рассматриваются различные версии, по информации редакции, в их числе пробоина в результате посадки на мель.