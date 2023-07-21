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    ЧП с моторной яхтой Carver 41 в Финском заливе стало уголовным делом

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    Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ЧП с маломерным судном в акватории Финского залива в Петербурге 21 июля.

    Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По предварительным данным ведомства, все, кто был на борту Carver 41, спасены. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и опрашивают очевидцев. Рассматриваются различные версии, по информации редакции, в их числе пробоина в результате посадки на мель.

    «Фонтанка» писала, что моторная яхта попала в беду вблизи Василеостровского намыва. По информации МЧС, на борту находились девять человек. Двоих забрали проходящие суда, шестерых эвакуировали спасатели. Еще одного пришлось доставать из воды.

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    Яхта Carver 41
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    Комментарии 1

    Xodok222 Июл 2023 в 00:21
    Ну ежели пробоина в результате посадки на мель то посудина утонуть не должна....до прилива точно не должна утонуть.
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