Очевидцы: в Финском заливе терпит бедствие катер, на борту пассажиры

Второе за день судно терпит бедствие в Петербурге. На этот раз помощь требуется яхте в Финском заливе, которая уходит под воду на глазах у отдыхающих.
Как сообщили читатели «Фонтанки», вечером 21 июля ЧП случилось на траверзе южного берега Васильевского острова. На борту тонущего судна четыре человека, им пытаются помочь с теплохода.
читатель «Фонтанки»
«Предварительно причиной стала разгерметизация системы охлаждения. Как говорит человек, знакомый с ситуацией: «Сорвало шланг охлаждения, и набрал воды». В профессиональной терминологии результат такого бедствия формулируется как «дал пузыря», — рассказывает читатель.
А в ночь на 21 июля воды набрал другой катер в акватории Малой Невки. Там четыре человека добирались до берега вплавь.