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    Очевидцы: в Финском заливе терпит бедствие катер, на борту пассажиры

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    16 комментариев

    Второе за день судно терпит бедствие в Петербурге. На этот раз помощь требуется яхте в Финском заливе, которая уходит под воду на глазах у отдыхающих.

    Как сообщили читатели «Фонтанки», вечером 21 июля ЧП случилось на траверзе южного берега Васильевского острова. На борту тонущего судна четыре человека, им пытаются помочь с теплохода.

    читатель «Фонтанки»

    «Предварительно причиной стала разгерметизация системы охлаждения. Как говорит человек, знакомый с ситуацией: «Сорвало шланг охлаждения, и набрал воды». В профессиональной терминологии результат такого бедствия формулируется как «дал пузыря», — рассказывает читатель.

    А в ночь на 21 июля воды набрал другой катер в акватории Малой Невки. Там четыре человека добирались до берега вплавь.

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    Комментарии 16

    Гость21 Июл 2023 в 22:51
    Новость не верна
    Людей было не 4, а больше
    И дело не в шланге охлаждения
    И не разводите бред в комментариях, не зная ситуации
    +0−0
    Xodok221 Июл 2023 в 22:35
    На лодке должны быть конусные деревянные клинья для затыкания таких дырок. Трусы семейные тоже пойдут. Или шланг перегнуть - это зависит где он отвалился. Помпа ручная должна быть тоже.
    +2−0
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