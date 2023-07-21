    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    752мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.38eur100.66

    Пассажира тонувшей в Финском заливе яхты увезли в состоянии клинической смерти

    3034
    3 комментария

    Сотрудники транспортного СК выехали на Васильевский остров, где 21 июля потерпела бедствие моторная яхта Carver 41. По информации «Фонтанки», одного из пассажиров увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

    По предварительным данным, мужчина, которого спасатели извлекли из воды, находился в состоянии клинической смерти.

    Яхта частично ушла под воду вблизи намыва. Людей эвакуировали спасатели, двоих забрали проходящие мимо суда. Причину случившегося и все обстоятельства сейчас устанавливают правоохранительные органы. По одной из версий, Carver 41 села на мель и получила пробоину.

    По данным МЧС, на борту находились девять человек. Проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Яхта тонетЯхта Carver 41
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 3

    Гость22 Июл 2023 в 00:41
    Мелей очень много на Неве. Где землесосы ?
    +0−0
    Lynnot7822 Июл 2023 в 00:27
    При посадке на мель не тонут. Возможно, наскочила на что-то.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close