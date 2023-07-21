Пассажира тонувшей в Финском заливе яхты увезли в состоянии клинической смерти

Сотрудники транспортного СК выехали на Васильевский остров, где 21 июля потерпела бедствие моторная яхта Carver 41 . По информации «Фонтанки», одного из пассажиров увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.



По предварительным данным, мужчина, которого спасатели извлекли из воды, находился в состоянии клинической смерти.