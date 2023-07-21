Пассажира тонувшей в Финском заливе яхты увезли в состоянии клинической смерти

Сотрудники транспортного СК выехали на Васильевский остров, где 21 июля потерпела бедствие моторная яхта
По предварительным данным, мужчина, которого спасатели извлекли из воды, находился в состоянии клинической смерти.
Яхта частично ушла под воду вблизи намыва. Людей эвакуировали спасатели, двоих забрали проходящие мимо суда. Причину случившегося и все обстоятельства сейчас устанавливают правоохранительные органы. По одной из версий,
По данным МЧС, на борту находились девять человек. Проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.