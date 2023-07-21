Восемь человек спасли с тонущей яхты в Финском заливе. Ещё одного доставали из воды

Девять человек оказались на яхте, терпящей бедствие в Финском заливе в Петербурге 21 июля. Одного из них увезли в больницу — его доставали из воды.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, на помощь частному катеру в Петровском фарватере близ намыва на Васильевском острове отправили спасательные суда МЧС и поисково-спасательной службы.
С судна спасатели эвакуировали шестерых, ещё двоих взяли на борт проходящие суда. На видео, которое прислали читатели «Фонтанки», видно, что застрявшим на яхте людям пытаются помочь с теплохода.
В причинах случившегося предстоит разбираться транспортному следствию и полиции. Проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. В ведомстве предварительно сообщили о пятерых пассажирах на борту Carver 41.
«Разлива нефтепродуктов не имеется. Ситуация на контроле прокуратуры», — уточнили в пресс-службе.