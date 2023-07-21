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    Восемь человек спасли с тонущей яхты в Финском заливе. Ещё одного доставали из воды

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    Девять человек оказались на яхте, терпящей бедствие в Финском заливе в Петербурге 21 июля. Одного из них увезли в больницу — его доставали из воды.

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    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, на помощь частному катеру в Петровском фарватере близ намыва на Васильевском острове отправили спасательные суда МЧС и поисково-спасательной службы.

    С судна спасатели эвакуировали шестерых, ещё двоих взяли на борт проходящие суда. На видео, которое прислали читатели «Фонтанки», видно, что застрявшим на яхте людям пытаются помочь с теплохода.

    В причинах случившегося предстоит разбираться транспортному следствию и полиции. Проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. В ведомстве предварительно сообщили о пятерых пассажирах на борту Carver 41.

    «Разлива нефтепродуктов не имеется. Ситуация на контроле прокуратуры», — уточнили в пресс-службе.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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    Яхта тонет
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    Комментарии 1

    lexandr_5e4ce78957e8421 Июл 2023 в 22:58
    Ситуация на контроле прокуратуры- никак прокуроры плавали, а иначе какой им интерес...
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