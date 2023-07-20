Исключительно через «Госуслуги». С 2024 года только так абитуриенты смогут подать электронные документы в вузы

С 2024 года подача документов во все российские вузы через портал «Госуслуги» станет обязательной, пишет 20 июля «Коммерсантъ». Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, сейчас сервисом «Поступление в вуз онлайн» пользуется около 40% абитуриентов.



«Это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис»,— сказал Чернышенко.



«Коммерсантъ» напоминает, что Минцифры объявило о начале приема документов в вузы через «Госуслуги» 20 июня. По данным издания, больше всего заявлений таким способом подавали абитуриенты из Москвы и Петербурга.

