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    Исключительно через «Госуслуги». С 2024 года только так абитуриенты смогут подать электронные документы в вузы

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    13 комментариев

    С 2024 года подача документов во все российские вузы через портал «Госуслуги» станет обязательной, пишет 20 июля «Коммерсантъ». Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, сейчас сервисом «Поступление в вуз онлайн» пользуется около 40% абитуриентов.

    «Это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис»,— сказал Чернышенко.

    «Коммерсантъ» напоминает, что Минцифры объявило о начале приема документов в вузы через «Госуслуги» 20 июня. По данным издания, больше всего заявлений таким способом подавали абитуриенты из Москвы и Петербурга.

    Об особенностях приёмной кампании — 2023 в вузах Петербурга «Фонтанка» писала здесь. Теперь в заявлении на зачисление, которое подается с копиями документов максимум в пять университетов, нужно проставить приоритеты.

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    Комментарии 13

    Гость20 Июл 2023 в 21:46
    учите дети английский и валите отсюда, потом вернетесь, если захотите, а от медвежьих услуг держитесь подальше
    +1−0
    Гость20 Июл 2023 в 21:19
    Если к этому времени ещё останутся абитуриенты.
    +3−0
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