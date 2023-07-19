Путин будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР) по видеосвязи. Об этом 19 июля рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



По словам Пескова, участие главы государства будет полноценным, а лично присутствовать на саммите будет министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет РИА Новости.



Ранее офис президента ЮАР Сирила Рамафосы распространил сообщение, что российский лидер не приедет на саммит БРИКС. Накануне Рамафоса заявил, что арест президента Владимира Путина был бы равносилен объявлению войны России и Москва якобы ясно дала это понять. В Кремле такие заявления опровергли.

