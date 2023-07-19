Аксенов: Пострадавших при ЧП на военном полигоне в Крыму нет

При пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма никто не пострадал. Причины возгорания установят следственные органы. Об этом в среду, 19 июля, заявил губернатор Республики Крым Сергей Аксенов.



«На войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание. <…> Пострадавших на сегодняшний день нет», — сказал глава региона.



Паблик «Жесть Крым Симферополь Севастополь» «ВКонтакте» публикует видеозаписи пожара: что-то взрывается (можно предположить, что боеприпасы), детонация сильная.