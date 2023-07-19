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    Аксенов: Пострадавших при ЧП на военном полигоне в Крыму нет

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    При пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма никто не пострадал. Причины возгорания установят следственные органы. Об этом в среду, 19 июля, заявил губернатор Республики Крым Сергей Аксенов.

    «На войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание. <…> Пострадавших на сегодняшний день нет», — сказал глава региона.

    Паблик «Жесть Крым Симферополь Севастополь» «ВКонтакте» публикует видеозаписи пожара: что-то взрывается (можно предположить, что боеприпасы), детонация сильная.

    Из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма эвакуируют жителей четырёх окрестных сёл, их разместят в пунктах временного проживания в школах.

    О ЧП Аксенов сообщил в 6:50. Из-за этого перекрыта трасса «Таврида», ведущая к Крымскому мосту, на участке с 118-го по 130-й километр.

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    Комментарии 12

    Гость19 Июл 2023 в 10:32
    Ихьтамнет.все няш.
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