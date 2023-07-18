В Москве полицейский выстрелил в коллегу

В Москве из-за неосторожного обращения с оружием полицейский ранил своего коллегу. Сейчас пострадавший находится в больнице. Неосторожного силовика отстранили от несения обязанностей. Об этом во вторник, 18 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

«Начата служебная проверка по факту неосторожного обращения с табельным оружием сотрудником ОМВД России по району Коптево, что привело к ранению его коллеги», — рассказали в ведомстве.



Угрозы для жизни раненого полицейского нет. Прочие детали инцидента не уточняются.