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    В Москве полицейский выстрелил в коллегу

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    16 комментариев

    В Москве из-за неосторожного обращения с оружием полицейский ранил своего коллегу. Сейчас пострадавший находится в больнице. Неосторожного силовика отстранили от несения обязанностей. Об этом во вторник, 18 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

    «Начата служебная проверка по факту неосторожного обращения с табельным оружием сотрудником ОМВД России по району Коптево, что привело к ранению его коллеги», — рассказали в ведомстве.

    Угрозы для жизни раненого полицейского нет. Прочие детали инцидента не уточняются.

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    Комментарии 16

    Гость18 Июл 2023 в 12:13
    Набирают кого попало....
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