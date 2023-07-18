Петербург как культурная прививка

Именно такой образ возник у Сергея Шпилько, почетного президента Российского союза туриндустрии, когда корреспондент «Фонтанки» спросил его о том, каким он видит Петербург. Как правильно вакцинироваться и ревакцинироваться культурой, почему нельзя ее передозировать, какое отношение облик петербуржца имеет к развитию туризма и какая судьба ждет знаменитую Уделку? Читайте в колонке нашего нового автора!

Петербург как вакцина В моей жизни важную роль сыграла первая поездка в Ленинград в 1967 году. Когда мне было 10 лет, матушка сказала, что меня пора ехать прививать. Я спросил, куда ехать. Она сказала: в Ленинград. Я спросил, чем прививать. Она сказала: культурой и искусством.



Мы поехали, и каждый день в течение недели с утра шли на полдня в Эрмитаж, а потом в какой-то другой музей — Русский музей, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Морской музей, Артиллерийский музей. Дело было во время зимних каникул, и даже если рано утром приехать, чтоб попасть в Эрмитаж, нужно было выстоять около часа на морозе. Но какие это были впечатления! В детскую память сильнее всего врезалась гаубичная батарея Нартова 1754 года — прообраз пулемета, который практического значения не нашел, но и сегодня в одном из залов Музея артиллерии производит неизгладимое впечатление.



Не только достопримечательности, но и люди Но были не только музеи. Мы остановились тогда у подруги моей мамы, историка Галины Васильевны Проскуряковой. И это вечернее общение с настоящей петербурженкой тоже было продолжением прививки. Эта вакцинация культурой и искусством сработала в прямом смысле слова — благодаря ей посетил музеи в половине мира.

Как правильно ходить по музеям и выставкам Сейчас я приезжаю в Петербург несколько раз в году — как правило, по делам на один-два дня. Но всегда стараюсь хотя бы полдня посвятить самому городу. Если мало времени, сразу иду в Эрмитаж, Русский или Этнографический музей, где всегда интересные выставки. Но стараюсь не проводить там слишком много времени: посмотрел со вкусом несколько залов, «ревакцинировался» и вернулся к работе. И очень здорово, что зажигаются новые звезды — Остров фортов, Анненкирхе, Музей Фаберже.



Из храмов самое большое впечатление произвел Никольский морской собор. Также мне интересны исторические некрополи: Смоленское лютеранское кладбище, Литераторские мостки Волковского кладбища, Александро-Невская лавра. Набережные в Петербурге совершенно фантастические! А иногда просто иду по Васильевскому острову или другой исторической части города и рассматриваю особняки, городские усадьбы, доходные дома, захожу во дворы, в парадные. Они не всегда очень ухоженные, но сохранившиеся лестницы, порталы — это тоже чрезвычайно атмосферно!



Эффект машины времени Почему Питер так прекрасно заходит как культурная прививка? Дело не столько даже в его музеях, сколько в архитектуре в целом — от петровского и елизаветинского барокко до модерна. Этот законченный образ и создает эффект машины времени.



Музеи и архитектура — прекрасно. Но есть кое-что еще! Казалось бы, образ города-музея уже сложился, но становление его как туристического бренда — процесс бесконечный. Уже происходит создание новых общественных креативных пространств: форты Кронштадта, «Севкабель порт» и квартал «Брусницын», «Никольские ряды», «Новая Голландия», «Ленполиграфмаш». И события — те же «Алые паруса». И петербургская кухня. Это раскрывает город по-новому, и от поездки в него невозможно отказаться. Те же Рим, Париж и Лондон привлекательны для повторных поездок не только благодаря своим музеям. В Петербург люди тоже едут не столько ради городских достопримечательностей, сколько ради атмосферы — это и любимый музей, театр, и шаверма с корюшкой, и любимая скамейка в парке.



Это то, к чему Питер успешно движется, и в этом немалая заслуга городского комитата по развитию туризма и его главы Сергея Корнеева. Но есть еще над чем работать: например, над освоением особо охраняемых территорий, которое поможет лучше раскрыть потенциал города как курорта и усилить направление экотуризма.

Сейчас обсуждается вопрос реконструкции блошиного рынка на Удельной. Это важная история: во всем мире блошиные рынки становятся важнейшим местом туристического шопинга. Важно не похоронить «Уделку» в формате ТЦ, потому что «блошка» — это прежде всего клуб, и в формате обычной торговли он гаснет. И мне кажется, было бы важно — может, в том же районе, — выделить помещение, в котором могли бы собираться клубы коллекционеров — букинистов, филателистов, нумизматов. Это будет дополнять образ. Хотите купить античную монету — да пожалуйста! В Москве такой точкой притяжения стал Измайловский кремль — там сделали очень большую «блошку», и туристам «зашло».



Об истинных петербуржцах и их влиянии на гостей города Важнейшая составляющая успеха туристического направления — отношение к городу самих горожан. Чем больше они знают свой город, тем лучше работает «сарафанное радио» и легче «продавать родину» — в хорошем смысле слова. С решением этой задачи проект «Отличный Петербург» попал в точку: сам с удовольствием читаю все, что выходит под этой рубрикой.



Важен и образ самих жителей. У любого нашего соотечественника от Находки до Сочи при слове «петербуржец» в сознании возникает образ интеллигентного, образованного и сдержанного человека. Этот исторически сложившийся типаж — тоже важная составляющая Петербурга как туристического бренда. И, думаю, он заслуживает своей моды — как парижской, лондонской, миланской. Это может стать еще одним направлением креативного поиска.

Главное — правильно рассчитать дозу! Дозу «культурной вакцины» нужно правильно рассчитывать. Не будем забывать главный принцип индустрии гостеприимства: «Не грузи ближнего своего».

