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    Медведев после атаки на Крымский мост заявил, что надо отказаться от идеи суда над террористами

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    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев со ссылкой на мировой опыт заявил, что невозможно бороться с международным терроризмом при помощи санкций, запугиваний или увещеваний. В понедельник, 17 июля, в своем Telegram-канале он предложил использовать «персональные и совсем негуманные методы», потому что террористы «понимают только язык силы».

    «Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними», — говорится в посте экс-президента и бывшего премьер-министра РФ.

    Медведев добавил, что главная задача — это «уничтожить высшее руководство террористических формирований». «В каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно», — говорится в публикации зампреда Совбеза РФ.

    Ранним утром 17 июля на Крымском мосту было остановлено движение. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло ЧП. Вскоре стало известно, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

    «Фонтанка» собрала главное к этому часу и опубликовала карту с альтернативным маршрутом из Крыма

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