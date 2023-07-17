Медведев после атаки на Крымский мост заявил, что надо отказаться от идеи суда над террористами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев со ссылкой на мировой опыт заявил, что невозможно бороться с международным терроризмом при помощи санкций, запугиваний или увещеваний. В понедельник, 17 июля, в своем Telegram-канале он предложил использовать «персональные и совсем негуманные методы», потому что террористы «понимают только язык силы».

«Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними», — говорится в посте экс-президента и бывшего премьер-министра РФ.

