НАК: Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками

Украинские спецслужбы атаковали Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников в понедельник, 17 июля, в 3:05. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, передает ТАСС.



Повреждено дорожное полотно, ведомство назвало атаку террористическим актом. Следком возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

«Повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц — мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения», — говорится в сообщении СК РФ.