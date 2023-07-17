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    НАК: Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками

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    Украинские спецслужбы атаковали Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников в понедельник, 17 июля, в 3:05. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, передает ТАСС.

    Повреждено дорожное полотно, ведомство назвало атаку террористическим актом. Следком возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

    «Повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц — мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения», — говорится в сообщении СК РФ.

    Ранним утром 17 июля на Крымском мосту было остановлено движение. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло ЧП. При этом Минтранс версию взрыва опроверг.

    «Фонтанка» собрала главное к этому часу и опубликовала карту с альтернативным маршрутом из Крыма

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    НАККрымский мост
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