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    Альтернативный путь в Крым по суше — карта

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    Из-за утреннего ЧП на Крымском мосту движение через переправу остановлено, паром также не работает. Telegram-канал «Главный мост» 17 июля разместил карту альтернативного маршрута через новые регионы РФ.

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    Как видно на карте, дорога пролегает через Чонгар, Акимовку, Мелитополь и Мариуполь. Те, кто уже опробовал маршрут, сообщают в чатах, что на весь путь от КПП Чонгар до Ростова уходит примерно 6,5 часов и обращают внимание на комендантский час с 23:00 до 5:00.

    Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал туристов и жителей полуострова отказаться от поездок через мост и выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

    Подробнее о чрезвычайной ситуации на Крымском мосту — в материале «Фонтанки».

    Фото: Главный мост

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    КрымНовые регионыАльтернативный маршрут
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