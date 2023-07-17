Альтернативный путь в Крым по суше — карта

Из-за утреннего ЧП на Крымском мосту движение через переправу остановлено, паром также не работает. Telegram-канал «Главный мост» 17 июля разместил карту альтернативного маршрута через новые регионы РФ.
Как видно на карте, дорога пролегает через Чонгар, Акимовку, Мелитополь и Мариуполь. Те, кто уже опробовал маршрут, сообщают в чатах, что на весь путь от КПП Чонгар до Ростова уходит примерно 6,5 часов и обращают внимание на комендантский час с 23:00 до 5:00.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал туристов и жителей полуострова отказаться от поездок через мост и выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Подробнее о чрезвычайной ситуации на Крымском мосту — в материале «Фонтанки».