На Крымском мосту из-за ЧП остановили движение. Что известно на данный момент?

Ранним утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло ЧП. Об этом сообщают губернаторы двух регионов. На данный момент движение по мосту остановлено.
«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе
Губернатор также добавил, что все меры для восстановления ситуации предпринимаются. Аксенов призвал граждан доверять только источникам официальной информации.
Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена, рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков.
В Министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб и открыли горячую линию
Аксенов призвал туристов и жителей полуострова отказаться от поездок через мост и выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту возобновят к 9 утра, уточнил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Только что переговорил с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Александровичем Костюком: движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 09:00», — заявил он.