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    На Крымском мосту из-за ЧП остановили движение. Что известно на данный момент?

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    Ранним утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло ЧП. Об этом сообщают губернаторы двух регионов. На данный момент движение по мосту остановлено.

    «На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», — написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

    Губернатор также добавил, что все меры для восстановления ситуации предпринимаются. Аксенов призвал граждан доверять только источникам официальной информации.

    Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена, рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков.

    В Министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб и открыли горячую линию 8 800 511–80–18, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

    Аксенов призвал туристов и жителей полуострова отказаться от поездок через мост и выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

    Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту возобновят к 9 утра, уточнил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    «Только что переговорил с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Александровичем Костюком: движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 09:00», — заявил он.

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