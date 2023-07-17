На Крымском мосту из-за ЧП остановили движение. Что известно на данный момент?

Ранним утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло ЧП. Об этом сообщают губернаторы двух регионов. На данный момент движение по мосту остановлено.



«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», — написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.



Губернатор также добавил, что все меры для восстановления ситуации предпринимаются. Аксенов призвал граждан доверять только источникам официальной информации.