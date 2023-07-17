В результате ЧП на Крымском мосту погибли мужчина и женщина, их дочь госпитализирована

Ночью на Крымском мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, пострадала их дочь. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



Пострадала несовершеннолетняя девочка — сейчас она находится под присмотром медиков. У нее ранения средней тяжести. «Когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», — сказал глава региона.

Также Гладков добавил, что погибли ее родители. «Дал поручение <…> связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь», — говорится в сообщении губернатора.

