В результате ЧП на Крымском мосту погибли мужчина и женщина, их дочь госпитализирована

Ночью на Крымском мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, пострадала их дочь. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Пострадала несовершеннолетняя девочка — сейчас она находится под присмотром медиков. У нее ранения средней тяжести. «Когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», — сказал глава региона.
Также Гладков добавил, что погибли ее родители. «Дал поручение <…> связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь», — говорится в сообщении губернатора.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что у пострадавшей, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма.
Ранним утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло ЧП, рассказал губернатор Республики Крым Сергей Аксенов. Подробнее — в материале «Фонтанки».