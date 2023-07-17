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    В результате ЧП на Крымском мосту погибли мужчина и женщина, их дочь госпитализирована

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    Ночью на Крымском мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, пострадала их дочь. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Пострадала несовершеннолетняя девочка — сейчас она находится под присмотром медиков. У нее ранения средней тяжести. «Когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», — сказал глава региона.

    Также Гладков добавил, что погибли ее родители. «Дал поручение <…> связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь», — говорится в сообщении губернатора.

    В оперштабе Краснодарского края уточнили, что у пострадавшей, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма.

    Ранним утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло ЧП, рассказал губернатор Республики Крым Сергей Аксенов. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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    Крымский мостВячеслав Гладков
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