    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    759мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.12eur101.2

    СК показал поврежденный пролет Крымского моста, который атаковали украинские беспилотники

    3159
    18 комментариев

    Видео поврежденного участка Крымского моста опубликовал в понедельник, 17 июля, СК РФ. Как видно на кадрах, один из пролетов наклонился в сторону.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Ранним утром 17 июля на Крымском мосту было остановлено движение. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло ЧП. Вскоре стало известно, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

    «Фонтанка» собрала главное к этому часу и опубликовала карту с альтернативным маршрутом из Крыма.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СК РФКрымский мост
    ЛАЙК3
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    Гость17 Июл 2023 в 12:19
    Очень хорошо, но мало!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close