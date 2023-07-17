СК показал поврежденный пролет Крымского моста, который атаковали украинские беспилотники

Видео поврежденного участка Крымского моста опубликовал в понедельник, 17 июля, СК РФ. Как видно на кадрах, один из пролетов наклонился в сторону.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
Ранним утром 17 июля на Крымском мосту было остановлено движение. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло ЧП. Вскоре стало известно, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).
«Фонтанка» собрала главное к этому часу и опубликовала карту с альтернативным маршрутом из Крыма.