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    В МИД РФ заявили, что Украина совершила атаку на Крымский мост при участии спецслужб США и Британии

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    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 июля прокомментировала атаку украинских спецслужб на Крымский мост, в результате которой частично было разрушено дорожное полотно и погибла семейная пара.

    «Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой», — говорится в публикации Захаровой в Telegram-канале МИД РФ.

    Ранее по факту повреждения Крымского моста было возбуждено уголовное дело по статье «теракт». По версии национального антитеррористичестного комитета, атака была совершена при помощи двух надводных беспилотников.

    Ранее «Фонтанка» публиковала видео с места происшествия.

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    Крымский мостМИД РФ
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    Комментарии 21

    Гость17 Июл 2023 в 10:52
    неча на зеркало пенять
    +1−0
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