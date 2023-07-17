«Опоры целые». Появилось видео поврежденной части Крымского моста

Как минимум один пролет Крымского моста получил серьезные повреждения в результате ночного ЧП. Видео с нового ракурса публикует 17 июля телеканал «Крым 24».
На кадрах видно, что один из пролетов наклонился в сторону. Однако опоры, судя по всему, не пострадали.
В региональном Минтрансе отмечали, что на пролетах Крымского моста есть «повреждения дорожного полотна», но «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах».
Ранним утром 17 июля на Крымском мосту было остановлено движение. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло ЧП. При этом Минтранс версию взрыва опроверг. Официальных заявлений от силовых ведомств пока не поступало. Известно о двух погибших, которые ехали по мосту, — мужчина и женщина из Белгородской области, также пострадала их 14-летняя дочь, ее увезли в больницу.
Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал «киевский режим». «В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь», — пишет он в своем телеграм-канале.
Движение железнодорожного транспорта через Крымский мост после ЧП возобновлено, пишет ТАСС. Из Керчи уже отправился поезд Симферополь — Москва. Автобусные рейсы из Крыма и в направлении полуострова приостановили. Около 9 часов появилось заявление, что автобусное сообщение из Крыма восстановлено. Легковые автомобили смогут выехать из Крыма в ближайшее время на пароме, грузовые — только через новые территории, отметили власти региона.
«Фонтанка» опубликовала карту с альтернативным маршрутом из Крыма и ведет онлайн-трансляцию.