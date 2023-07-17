«Опоры целые». Появилось видео поврежденной части Крымского моста

Как минимум один пролет Крымского моста получил серьезные повреждения в результате ночного ЧП. Видео с нового ракурса публикует 17 июля телеканал «Крым 24».

На кадрах видно, что один из пролетов наклонился в сторону. Однако опоры, судя по всему, не пострадали.

В региональном Минтрансе отмечали, что на пролетах Крымского моста есть «повреждения дорожного полотна», но «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах».



Ранним утром 17 июля на Крымском мосту было остановлено движение. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло ЧП. При этом Минтранс версию взрыва опроверг. Официальных заявлений от силовых ведомств пока не поступало. Известно о двух погибших, которые ехали по мосту, — мужчина и женщина из Белгородской области, также пострадала их 14-летняя дочь, ее увезли в больницу.