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    Глава парламента Крыма: В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — гражданский объект

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    Украина ночью на понедельник, 17 июля, атаковала Крымский мост, в Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Об этом заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

    «Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также — неотвратимость возмездия за каждый такой удар», — говорится в посте парламентария.

    Константинов добавил, что «по возмездию — будем следить за новостями».

    Также глава парламента Крыма призвал сохранять спокойствие — от нанесенного удара не пострадало железнодорожное полотно, а Крым связан с материковой Россией коридором на севере. «Мы не изолированы», — заявил он.

    Ранним утром 17 июля на Крымском мосту было остановлено движение. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло ЧП. При этом Минтранс версию взрыва опроверг. Официальных заявлений от силовых ведомств пока не поступало. «Фонтанка» собрала главное к этому часу и опубликовала карту с альтернативным маршрутом из Крыма.

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    Крымский мост
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