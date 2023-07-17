Глава парламента Крыма: В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — гражданский объект

Украина ночью на понедельник, 17 июля, атаковала Крымский мост, в Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Об этом заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

«Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также — неотвратимость возмездия за каждый такой удар», — говорится в посте парламентария.



Константинов добавил, что «по возмездию — будем следить за новостями».

