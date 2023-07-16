Бешеную «Весту» гоняли по Красному Селу. Водитель не успокоился в тупике и был остановлен выстрелами

Еще одна погоня в Петербурге: в Красном Селе ловили водителя «Лады», который, судя по всему, сел за руль пьяным.



Как сообщает 16 июля ГУ МВД по городу и области, сотрудники ППС заметили грубое нарушение ПДД, допущенное водителем «Весты», вчера в 01:20 у дома 85 по проспекту Ленина. Дали сигнал остановиться. Машина прибавила скорость — водитель «пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения». Полицейские начали погоню с мигалками и сиренами.

