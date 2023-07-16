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    Бешеную «Весту» гоняли по Красному Селу. Водитель не успокоился в тупике и был остановлен выстрелами

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    Еще одна погоня в Петербурге: в Красном Селе ловили водителя «Лады», который, судя по всему, сел за руль пьяным.

    Как сообщает 16 июля ГУ МВД по городу и области, сотрудники ППС заметили грубое нарушение ПДД, допущенное водителем «Весты», вчера в 01:20 у дома 85 по проспекту Ленина. Дали сигнал остановиться. Машина прибавила скорость — водитель «пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения». Полицейские начали погоню с мигалками и сиренами.

    В 01:45 «Лада» заехала в тупик на Октябрьской улице, 13, и полицейские заблокировали его. Но нарушитель всё равно попытался выехать и при этом «создал угрозу жизни и здоровью одному из сотрудников полиции». Тогда правоохранители решили стрелять: один выстрел в безопасном направлении и один по колесам.

    «Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции, им оказался ранее судимый неработающий 51-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

    Мужчину задержали. В отношении него составлены два протокола:

    • за отказ от медосвидетельствования (статья 12.26 КоАП РФ);
    • за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ).

    В ночь на 16 июля погоня по проспекту Обуховской Обороны и КАД завершилась ДТП. Водитель каршеринга также отказался от медосвидетельствования. Водителя на каршеринге ловили на том же проспекте Обуховской Обороны 14 июля. 8 июля на Комендантском проспекте задержали еще одного пользователя с запахом алкоголя. А 12 июля нарушителя ПДД гнали с Васильевского на Петроградскую и в итоге жестко задержали у зоопарка — смотрите на «Фонтанке» видео погони.

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    Комментарии 3

    Гость16 Июл 2023 в 18:12
    Жаль..
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