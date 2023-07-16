Бешеную «Весту» гоняли по Красному Селу. Водитель не успокоился в тупике и был остановлен выстрелами

Еще одна погоня в Петербурге: в Красном Селе ловили водителя «Лады», который, судя по всему, сел за руль пьяным.
Как сообщает 16 июля
В 01:45 «Лада» заехала в тупик на
«Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции, им оказался ранее судимый неработающий
Мужчину задержали. В отношении него составлены два протокола:
- за отказ от медосвидетельствования (
статья 12.26 КоАП РФ);
- за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (
статья 19.3 КоАП РФ).
В ночь на 16 июля погоня по проспекту Обуховской Обороны и КАД завершилась ДТП. Водитель каршеринга также отказался от медосвидетельствования. Водителя на каршеринге ловили на том же проспекте Обуховской Обороны 14 июля. 8 июля на Комендантском проспекте задержали еще одного пользователя с запахом алкоголя. А 12 июля нарушителя ПДД гнали с Васильевского на Петроградскую и в итоге жестко задержали у зоопарка — смотрите на «Фонтанке» видео погони.