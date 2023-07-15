Помощника экс-полковника ФСБ Михаила Полякова на два месяца отправили под арест

Генерального директора ООО «Производственно-строительная компания «Наследие» Александра Санина заключили под стражу до 13 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.
Санин вместе с экс-полковником ФСБ Михаилом Поляковым проходит фигурантом по уголовному делу о вымогательстве: по версии следствия, они требовали 40 миллионов рублей у руководства компании АО «Ланит», одной из крупнейших в России в области информационных и коммуникационных технологий, за блокировку негативных публикаций о ней.
О задержании Михаила Полякова, который, предположительно, является администратором телеграм-канала «Кремлевская прачка», а также анонимных каналов «Незыгарь», «Силовики» и BRIEF, стало известно накануне. В субботу утром Тверской суд Москвы отправил Полякова под арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.