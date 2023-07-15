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    Арестован предполагаемый администратор канала «Кремлевская прачка», бывший полковник ФСБ

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    Тверской суд Москвы 15 июля арестовал бывшего полковника ФСБ, предполагаемого администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова. Он обвиняется в вымогательстве (пункт «б» части 3 статьи 163 УК). Под стражей он будет находиться до 12 сентября, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

    С ходатайством об аресте Полякова в суд обратилось главное следственное управление ГУ МВД по Москве. По версии столичного главка, Поляков вместе с помощником вымогали 40 миллионов рублей у бизнесменов и политиков, угрожая в противном случае снять блоки на негативную информацию о них в своем телеграм-канале.

    В прошлом Михаил Поляков — полковник ФСБ, проходил службу в подразделении по защите конституционного строя УФСБ по Москве и области. Вчера стало известно о его задержании. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным СМИ, он якобы администрировал такие анонимные каналы, как «Кремлевская прачка», «Незыгарь», «Силовики», BRIEF. Последние каналы это опровергают, причастность к двум первым пока также не подтверждается.

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    Вымогательство
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