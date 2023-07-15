Арестован предполагаемый администратор канала «Кремлевская прачка», бывший полковник ФСБ

Тверской суд Москвы 15 июля арестовал бывшего полковника ФСБ, предполагаемого администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова. Он обвиняется в вымогательстве (пункт «б» части 3 статьи 163 УК). Под стражей он будет находиться до 12 сентября, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

С ходатайством об аресте Полякова в суд обратилось главное следственное управление ГУ МВД по Москве. По версии столичного главка, Поляков вместе с помощником вымогали 40 миллионов рублей у бизнесменов и политиков, угрожая в противном случае снять блоки на негативную информацию о них в своем телеграм-канале.

