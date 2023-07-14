    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, зап

    757мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.18eur100.68

    РБК: В Москве задержан полковник ФСБ, его называют админом известных анонимных telegram-каналов

    6284
    28 комментариев

    Бывший полковник Федеральной службы безопасности Михаил Поляков задержан в Москве. Об этом 14 июля сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

    Официально причина задержания полковника неизвестна. Телеграм-каналы пишут, что Полякову вменяют вымогательство у влиятельных мира сего — политиков и бизнесменов. Сообщается, что он якобы администрировал такие анонимные каналы, как «Кремлевская прачка» и «Незыгарь», «Силовики», BRIEF. Однако последние каналы это опровергают, а причастность Полякова к двум первым ничем пока не подтверждается.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close