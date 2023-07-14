РБК: В Москве задержан полковник ФСБ, его называют админом известных анонимных telegram-каналов

Бывший полковник Федеральной службы безопасности Михаил Поляков задержан в Москве. Об этом 14 июля сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.



Официально причина задержания полковника неизвестна. Телеграм-каналы пишут, что Полякову вменяют вымогательство у влиятельных мира сего — политиков и бизнесменов. Сообщается, что он якобы администрировал такие анонимные каналы, как «Кремлевская прачка» и «Незыгарь», «Силовики», BRIEF. Однако последние каналы это опровергают, а причастность Полякова к двум первым ничем пока не подтверждается.

