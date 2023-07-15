Два тяжёлых ДТП на одной краснодарской дороге случились одновременно. Один автобус проткнуло, другой нашёл столб

На одной и той же дороге в Кубани 15 июля почти одновременно произошли две серьёзные аварии с рейсовыми автобусами.



Около 5:10 на 91-м километре автодороги Краснодар — Ейск, у станицы Переясловской, столкнулись грузовик и автобус, который вёз туристов из Тулы в Анапу. Об этом ДТП «Фонтанка» уже рассказывала: элементы тента грузовика вошли в салон автобуса, погибли три человека, 17 пострадали. Уцелевшие пассажиры были размещены в пунктах временного пребывания.



Около 5:00 на 36-м километре той же самой трассы Краснодар — Ейск, около станицы Медведовской, автобус «Мерседес», следовавший по маршруту Симферополь — Латвия, съехал с дороги и врезался в столб. Предположительно, 55-летний водитель превысил скорость. В салоне находились 14 пассажиров, двое госпитализированы, пишет 93.RU.

