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    Два тяжёлых ДТП на одной краснодарской дороге случились одновременно. Один автобус проткнуло, другой нашёл столб

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    На одной и той же дороге в Кубани 15 июля почти одновременно произошли две серьёзные аварии с рейсовыми автобусами.

    Около 5:10 на 91-м километре автодороги Краснодар — Ейск, у станицы Переясловской, столкнулись грузовик и автобус, который вёз туристов из Тулы в Анапу. Об этом ДТП «Фонтанка» уже рассказывала: элементы тента грузовика вошли в салон автобуса, погибли три человека, 17 пострадали. Уцелевшие пассажиры были размещены в пунктах временного пребывания.

    Около 5:00 на 36-м километре той же самой трассы Краснодар — Ейск, около станицы Медведовской, автобус «Мерседес», следовавший по маршруту Симферополь — Латвия, съехал с дороги и врезался в столб. Предположительно, 55-летний водитель превысил скорость. В салоне находились 14 пассажиров, двое госпитализированы, пишет 93.RU.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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    Для пассажиров также организовали пункт временного размещения: обеспечили едой, водой, медикаментами, они смогли принять душ. Трёх человек с ребёнком отправили на проходящем попутном автобусе.

    Напомним, также сегодня рано утром в Краснодарском крае произошла еще авария с участием автобуса. ДТП случилось около 05:10 в Брюховецком районе, там зерновоз выехал на встречку и врезался в автобус, который вез туристов из Тулы в Анапу. По последним данным, погибли два человека, еще 12 пассажиров доставили в больницу.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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    ДТПДТП с автобусомКраснодарский край
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