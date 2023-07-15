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    Страшное ДТП на Кубани: грузовик проткнул рейсовый автобус

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    Три человека погибли и как минимум 17 пострадали в результате ДТП 15 июля около 5:10 на 91-м километре автодороги Краснодар — Ейск в Брюховецком районе Кубани.

    Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
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    Как сообщают региональные главки МВД и МЧС, а также краевая прокуратура, по предварительной версии, 54-летний водитель грузовика МАН выехал на встречную полосу и по касательной задел рейсовый автобус, следовавший из Тулы в Анапу. Металлические элементы тента грузовика вошли в салон автобуса.

    пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

    По данным 93.RU, в салоне находился 41 человек, в том числе дети. Грузовой автомобиль — это зерновоз.

    Сначала сообщалось о двух погибших и 10 раненых, затем цифры выросли. Как минимум семерым потребовалась госпитализация. Остальные размещены в пункте временного пребывания.

    Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
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    Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
    Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

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