Страшное ДТП на Кубани: грузовик проткнул рейсовый автобус

Три человека погибли и как минимум 17 пострадали в результате ДТП 15 июля около 5:10 на 91-м километре автодороги Краснодар — Ейск в Брюховецком районе Кубани.

Как сообщают региональные главки МВД и МЧС, а также краевая прокуратура, по предварительной версии, 54-летний водитель грузовика МАН выехал на встречную полосу и по касательной задел рейсовый автобус, следовавший из Тулы в Анапу. Металлические элементы тента грузовика вошли в салон автобуса.

По данным 93.RU, в салоне находился 41 человек, в том числе дети. Грузовой автомобиль — это зерновоз.

Сначала сообщалось о двух погибших и 10 раненых, затем цифры выросли. Как минимум семерым потребовалась госпитализация. Остальные размещены в пункте временного пребывания.

