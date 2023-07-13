Концерт, которого нет. За что преследуют бывшего чиновника из Купчино и при чем здесь Корнелюк

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Следователи смешивают жанры в Купчино. Помимо Чайковского, в уголовной истории бывшего главы местной администрации появился концерт Корнелюка.

В начале лета Фрунзенский районный суд продлил срок содержания под стражей Константину Борисову, бывшему главе местной администрации муниципалитета Купчино. Последние несколько месяцев он находится в СИЗО из-за уголовного дела о проходках на концерт памяти Чайковского — в декабре 2021 года муниципалитет купил 100 билетов, которые, как позже выяснилось, были бесплатными. За эти месяцы следователи нашли ещё один эпизод, который оценили как мошенничество: Борисова обвинили в том, что он также сводил жителей на «репетицию» Игоря Корнелюка, которого иногда называют «голосом» «Бандитского Петербурга» из-за главной музыкальной темы фильма. Символичности к этой истории добавляет семейная история самого Борисова.

В мае прошлого года петербуржцы отмечали 319-й день города. Для жителей Купчино по этому случаю местная администрация приготовила подарок — 28 мая их пригласили на концерт Игоря Корнелюка с оркестром в ДК им. Ленсовета. В таком составе музыканты выступали впервые, закончилось шоу триумфально — зал вместе с Корнелюком, который вышел со сцены к публике, пел «Город, которого нет».



Спустя год организация концерта стала основанием для уголовного дела. 31 мая 2023 года его возбудил Следственный комитет во Фрунзенском районе. В постановлении (есть в распоряжении «Фонтанки») написали, что Константин Борисов, глава местной администрации, заключил контракт с компанией «Транзит Тур Лайн», а точнее, с её директором Константином Жолобовым. При этом они достоверно знали, что «мероприятие являлось репетицией сольного концерта к 60-летию Игоря Корнелюка, проводившейся на безвозмездной основе». На счёт компании перевели 5,5 млн рублей.



Впрочем, как выяснила «Фонтанка», бесплатной репетицией концерт было назвать сложно. Во-первых, потому, что сами музыканты всё же получили гонорар и играли концерт. «Это для нас условная репетиция — мы первый раз играли в таком составе», — рассказали выступавшие на мероприятии музыканты. Во-вторых, билеты на мероприятие всё-таки можно было достать: на одном из билетных сайтов висит ссылка на их продажу, а в группе самого Корнелюка размещена ссылка для приобретения.



Одна из поклонниц творчества певца вспомнила в беседе с «Фонтанкой», что на продажу было выставлено около двух десятков проходок, она же сама попала на концерт через знакомых. «По большей части там были местные жители, концерт был муниципальный», — говорит она.



Был у Корнелюка концерт или все же репетиция — предстоит разбираться следствию и суду. Адвокат Константина Борисова Елена Мухина заявила «Фонтанке», что представила в СК аргументы защиты по этому поводу, но не считает нужным делать их публичными.

Муниципалитет Купчино оказался под наблюдением летом 2022 года, когда жители, до этого неоднократно жаловавшиеся на ямы на местных дорогах, дозвонились в радиоэфир спикеру Заксобрания Александру Бельскому. В итоге разбираться с местным бюджетом отправили Контрольно-счётную палату. Проверяющие работали оперативно. Зимой 2023-го «Фонтанке» удалось ознакомиться с результатами проверки. А в марте суд арестовал уже экс-главу местной администрации Константина Борисова.



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Он, по данным «Фонтанки», — сын Владимира Борисова, которого в 90-е знали как Прапорщика, а группировку обвиняли в организации заказных убийств. Самого Борисова-старшего, по данным медиа, несколько лет назад экстрадировали из Болгарии по обвинению в уголовном деле о мошенничестве.



В течение нескольких лет муниципалитет Купчино не раз попадал в скандальные истории. Например, в 2019 году полиция возбудила уголовное дело по факту пропажи денег после похода активистов «Молодой гвардии "Единой России"» в боулинг за счёт муниципального бюджета.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

