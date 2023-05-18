В муниципалитете Купчино всплыли отголоски 90-х. СК обвиняет сына «авторитета»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ямы на дорогах привели к аресту главы местной администрации в Купчино, оказавшегося из непростой семьи.

Летом 2022 года спикер Заксобрания Александр Бельский отреагировал на жалобы жителей, которые обратились к нему на радио. Они жаловались на ямы в муниципалитете Купчино. Местные депутаты латать дороги не собирались, вместо этого показывали жителям отфотошопленные картинки. Понятно почему — бюджет муниципалитета был составлен так, что больше уходило на праздники и на обслуживание депутатов и местных чиновников, нежели на благоустройство. Чтобы вразумить депутатов, Бельский даже ездил на заседание совета. А через некоторое время в муниципалитет пришла проверка Контрольно-счётной палаты.



Проверяющие работали оперативно. Зимой 2023-го «Фонтанке» удалось ознакомится с результатами проверки (в последний год это редкость — Контрольно-счётная палата почти не публикует подробности своей работы).

После проверки выяснилось, что в декабре 2021 года муниципалитет купил 100 билетов на концерт памяти Чайковского, однако на самом деле билеты были бесплатными. Ко дню окончания Ленинградской битвы муниципалы заказали цветы и венки, правда — перепутали дату битвы и закупились на месяц раньше. Специалисту администрации в течение трёх лет доплачивали за ведение документации по воинскому учёту и бронированию жителей, хотя по факту такую работу он не вёл. А ещё местная администрация оплатила работы по подготовке публикации в местной газете про субботник, однако в итоге текст в газету просто скопировали с сайта администрации и из паблика «Молодёжной гвардии «Единой России»».



Как стало известно «Фонтанке», на этом дело не закончилось. Материалы проверки передали в Следственный комитет. Там усмотрели нарушения закона и возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Обвиняемым стал бывший руководитель местной администрации муниципалитета Купчино Константин Борисов. Как следует из материалов дела, которые есть у «Фонтанки», в конце декабря 2021 года Борисов, будучи исполняющим обязанности главы местной администрации округа Купчино, заключил контракт с компанией «Транзит тур лайн» на поставку билетов на концерт памяти Чайковского в Лавре с участием губернаторского оркестра и хора духовенства. Муниципалитет потратил 1,1 млн рублей. При этом вход на мероприятие, как уже было отмечено выше, был свободным. Борисова задержали в марте 2023 года и арестовали. В ходе избрания меры пресечения суд учёл, что экс-глава местной администрации уже привлекался по статье о мошенничестве.



По данным «Фонтанки», события, из-за которых до этого судили Борисова, происходили больше 10 лет назад. Тогда будущий чиновник муниципалитета занимался стройкой в Ленобласти — его компания должна была возвести котельную в школе-интернате в Бокситогорском районе. В итоге работы были выполнены не в срок, а Борисова обвинили в том, что он присвоил себе 2,5 млн рублей. Дело рассматривали в суде в 2017-м, вину он не признал, решение, впрочем, так и не вынесли — рассмотрение прекратили за истечением сроков.



Как в муниципалитет на должность, связанную с тратой денег, пригласили бизнесмена, который уже привлекался по статье о мошенничестве, можно только предполагать. Возможно, не последнюю роль сыграли его родственные связи. По данным «Фонтанки», Константин Борисов — сын Владимира Борисова, которого в 90-е знали, как «Прапорщик». В прошлом он кадровый военный, в начале 90-х пробовал себя в охранном бизнесе, но скоро стал частью так называемой «акуловской» группировки. Говорят, ближе к 96-му он сколотил свою бригаду из бывших спецназовцев — сообщество специализировалось на крышевании и заказных убийствах. В 98-м Борисова и его помощника Юрия Бирюченко по прозвищу Танкист арестовали по подозрению в организации убийства двух авторитетных оппонентов. Одно из покушений было успешным. К 2007 году Борисова оправдали по тяжким статьям и осудили к длительному, но условному сроку. Позже Борисов снял судимости досрочно. В конце 2021 года у силовиков вновь появились к нему вопросы, как писали в медиа, в связи с этим его даже якобы экстрадировали из Болгарии. Документальных подтверждений этому, впрочем, «Фонтанка» не нашла.



Состав муниципального совета в округе Купчино поменялся в 2019 году. На смену когда-то участникам движения «Молодая гвардия Единой России», заседавшим в прошлом созыве, любившим играть в боулинг за муниципальный счет и устраивавшим торжественные открытия лестницы, пришли ставленники их старших товарищей. Главой муниципалитета «Купчино» стал выдвинутый «Единой Россией» Алексей Пониматкин, помощник депутата Госдумы Сергея Боярского. Как писала «Фонтанка», за возможность взять власть в Купчино ещё на этапе предвыборной кампании конкурировали сразу несколько элитных группировок: соратники депутата Госдумы Михаила Романова, лидера фракции «Единой России» в Заксобрании Александра Тетердинко, бывшего главы муниципалитета Михаила Черепанова. Последний, впрочем, выбыл из гонки за три недели до дня голосования.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

