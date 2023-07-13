Стало известно, где точно нет генерала Суровикина

Генерала армии Сергея Суровикина нет в следственном изоляторе «Матросская тишина», заявил 13 июля ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. Его возможное нахождение в Одинцовском районе общественник подтвердить или опровергнуть не может, поскольку это территория Московской области.



По словам Мельникова, на этой неделе он посетил женский изолятор СИЗО-6, СИЗО-4, «Матросскую тишину» и «Кремлевский централ» — ни в одном из изоляторов генерала Суровикина нет. Как отмечает представитель ОНК, если бы Суровикин действительно находился в одном из мест принудительного содержания, то скрыть этот факт было бы очень затруднительно.