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    Стало известно, где точно нет генерала Суровикина

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    Генерала армии Сергея Суровикина нет в следственном изоляторе «Матросская тишина», заявил 13 июля ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. Его возможное нахождение в Одинцовском районе общественник подтвердить или опровергнуть не может, поскольку это территория Московской области.

    По словам Мельникова, на этой неделе он посетил женский изолятор СИЗО-6, СИЗО-4, «Матросскую тишину» и «Кремлевский централ» — ни в одном из изоляторов генерала Суровикина нет. Как отмечает представитель ОНК, если бы Суровикин действительно находился в одном из мест принудительного содержания, то скрыть этот факт было бы очень затруднительно.

    Ранее Мельников проверял СИЗО «Лефортово» после публикации британской газеты Financial Times, в которой говорилось, что там находится Суровикин. Однако тогда эта информация не подтвердилась.

    Последний раз генерал армии Сергей Суровикин появлялся в публичном поле 24 июня, когда он обратился к Евгению Пригожину и призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить военный мятеж и вернуться в пункты постоянной дислокации.

    Из-за его якобы симпатии к ЧВК «Вагнер» в СМИ появились слухи о том, что Суровикин может находиться под арестом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин работает непосредственно с министром обороны и начальником Генштаба, а вопрос по Суровикину нужно задавать Минобороны.

    Накануне депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Суровикин находится в отпуске.

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