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    «Все, что знаю». Депутат Картаполов ответил на вопрос об отпуске Суровикина

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    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 12 июля подтвердил «Фонтанке» ранее прозвучавшее в одном из телеграм-каналов свое заявление о том, что генерал Сергей Суровикин находится в отпуске. Однако деталей не раскрыл.

    «Все, что знаю», – добавил Картаполов.

    Последний раз замкомандующего российской группировкой войск на Украине генерал Суровикин появлялся в информационном поле, когда публично обращался к Евгению Пригожину 24 июня, во время попытки мятежа. Его призыв к бойцам «Вагнера» остановиться и вернуться в пункты постоянной дислокации публиковало Минобороны РФ.

    Спустя несколько дней в СМИ появились слухи о том, что генерал может находиться под арестом или под следствием из-за якобы симпатии к ЧВК «Вагнер».

    В Кремле вопрос о судьбе Суровикина переадресовали в Минобороны РФ.

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