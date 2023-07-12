«Все, что знаю». Депутат Картаполов ответил на вопрос об отпуске Суровикина

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 12 июля подтвердил «Фонтанке» ранее прозвучавшее в одном из телеграм-каналов свое заявление о том, что генерал Сергей Суровикин находится в отпуске. Однако деталей не раскрыл.



«Все, что знаю», – добавил Картаполов.



Последний раз замкомандующего российской группировкой войск на Украине генерал Суровикин появлялся в информационном поле, когда публично обращался к Евгению Пригожину 24 июня, во время попытки мятежа. Его призыв к бойцам «Вагнера» остановиться и вернуться в пункты постоянной дислокации публиковало Минобороны РФ.

