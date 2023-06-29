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    Где Суровикин? Кремлю был задан один из главных вопросов после мятежной субботы

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    Президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий работает непосредственно с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, по остальному генералитету необходимо обращаться в Министерство обороны.

    Так 29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов CNN, Associated Press и других иностранных СМИ о ситуации с генералом Сергеем Суровикиным. В Telegram второй день распространяются противоречащие друг другу слухи о судьбе генерала: то ли он присутствовал на совещании, а то и вовсе якобы под стражей.

    «Он (Путин. — Прим. ред.) Верховный главнокомандующий, работает с министром обороны, начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений, я попрошу обращаться в министерство [обороны]», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

    Замкомандующего российской группировкой войск на Украине Сергей Суровикин пропал из публичного пространства после 24 июня, когда во главе с Евгением Пригожиным ЧВК «Вагнер» пыталась устроить военный мятеж. В ночь на субботу Минобороны РФ опубликовало обращение генерала, в котором он призвал вагнеровцев остановиться, подчиниться приказу Верховного главнокомандующего и вернуться в пункты постоянной дислокации.

    Подробнее о том, как в СМИ и «Телеграме» пять дней ищут «честное лицо СВО», читайте в материале «Фонтанки».

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