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    «Золотого сына» на Porsche за смертельное ДТП на КАД приговорили к колонии-поселению

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    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Петродворцовый районный суд Петербурга вынес приговор Денису Савинову, который в декабре минувшего года устроил пьяное ДТП на КАД. Летя на скорости за 200 км/ч, он собрал две машины, погубив женщину, которая управляла одной из них.

    Авария произошла около 1:07 21 декабря 2022 года на 117-м километре КАД. Подсудимый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, управлял отцовским Porsche Cayenne S, следуя по правой полосе от Ораниенбаумского проспекта в сторону Кронштадта. Было темно, а асфальт — мокрый, но молодой человек несся на скорости порядка 206–227 км/ч, сообщает 12 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Перестроившись влево, в среднюю полосу, подсудимый не выдержал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Opel Astra, а затем — со следовавшей в правом ряду Toyota Camry. От удара «Опель» отбросило вправо в отбойник. 60-летняя женщина, которая им управляла, от полученных травм скончалась на месте.

    Как рассказывала «Фонтанка», молодой водитель «Порше» и до смертельной аварии попадал в ДТП, а за два года 47 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе за пьяную езду. После ДТП на КАД его на два месяца заключили под стражу.

    Свою вину водитель «Кайена» признал. Он также добровольно возместил потерпевшему 2,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда и материального ущерба. Суд признал молодого человека виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ) и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 3 года.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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