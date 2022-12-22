«Золотой сын» на Porsche Cayenne устроил смертельное ДТП на КАД: сначала догнал одну машину, потом ударил вторую

Смертельное ДТП на КАД, в районе развязки у Бронки, в Петродворцовом районе Петербурга произошло минувшей ночью. К утру 22 декабря в отношении предполагаемого виновника возбудили уголовное дело. Это совсем молодой парень на весьма дорогой машине.



По данным ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло 21 декабря около 01:36 в районе 116-го километра КАД. 21-летний юноша на Porsche Cayenne ехал от Ораниенбаумского проспекта в сторону Кронштадта. Он был пьян. Предварительно, сначала он догнал ехавший перед ним Opel Astra, а затем столкнулся ещё и с Toyota Camry. На месте скончалась 60-летняя женщина, управлявшая Opel.