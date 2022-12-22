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    Петербуржцы делятся впечатлениями от дня гололеда

    «Золотой сын» на Porsche Cayenne устроил смертельное ДТП на КАД: сначала догнал одну машину, потом ударил вторую

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    Смертельное ДТП на КАД, в районе развязки у Бронки, в Петродворцовом районе Петербурга произошло минувшей ночью. К утру 22 декабря в отношении предполагаемого виновника возбудили уголовное дело. Это совсем молодой парень на весьма дорогой машине.

    По данным ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло 21 декабря около 01:36 в районе 116-го километра КАД. 21-летний юноша на Porsche Cayenne ехал от Ораниенбаумского проспекта в сторону Кронштадта. Он был пьян. Предварительно, сначала он догнал ехавший перед ним Opel Astra, а затем столкнулся ещё и с Toyota Camry. На месте скончалась 60-летняя женщина, управлявшая Opel.

    По данным «Фонтанки», автомобиль с «красивым» номером 777 принадлежит отцу водителя. Сам парень, судя по его странице во «ВКонтакте», — тот, кого принято называть мажором: его посты пестрят дорогими брендами.

    Следователи главка возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по статье 264, часть 4, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

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