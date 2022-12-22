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    «Золотой сын» на Porsche Cayenne после смертельного ДТП уехал в СИЗО

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    Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал Петродворцовый районный суд для 21-летнего Дениса Савинова, сына уважаемого в Ломоносове бизнесмена. Об этом 22 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Савинову вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

    В ходе предварительного следствия было установлено, что в ночь на четверг молодой человек, будучи пьяным, ехал на Porsche Cayenne S своего отца по КАД от Ораниенбаумского проспекта в сторону Кронштадта. На 117-м километре он нарушил безопасную дистанцию, которой требовала скверная погода, и врезался в Opel Astra под управлением 60-летней женщины. Та скончалась на месте происшествия от полученных травм. От Савинова досталось также попутной Toyota Camry, в салоне которой никто не пострадал.

    Савинов от дачи показаний отказался. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил молодого человека в СИЗО до 20 февраля 2023 года.

    Ранее «Фонтанка» писала, что фигурант не в первый раз попадает в аварию и склонен к регулярному нарушению правил дорожного движения.

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