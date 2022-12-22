«Золотой сын» на Porsche Cayenne после смертельного ДТП уехал в СИЗО

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал Петродворцовый районный суд для 21-летнего Дениса Савинова, сына уважаемого в Ломоносове бизнесмена. Об этом 22 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Савинову вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.



В ходе предварительного следствия было установлено, что в ночь на четверг молодой человек, будучи пьяным, ехал на Porsche Cayenne S своего отца по КАД от Ораниенбаумского проспекта в сторону Кронштадта. На 117-м километре он нарушил безопасную дистанцию, которой требовала скверная погода, и врезался в Opel Astra под управлением 60-летней женщины. Та скончалась на месте происшествия от полученных травм. От Савинова досталось также попутной Toyota Camry, в салоне которой никто не пострадал.

