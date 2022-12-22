«Золотой сын» на «Порше» за два года до смертельного ДТП на КАД 47 раз попадался на нарушении ПДД. В основном за гонки на большой скорости

Следственные органы планируют выйти с ходатайством об избрании меры пресечения 21-летнему жителю Ломоносова, который стал предполагаемым виновником смертельной аварии.
Молодой человек не в первый раз за последнее время попадает в ДТП и является серийным нарушителем правил, стало известно «Фонтанке» 22 декабря. За последние два года он привлекался к административной ответственности и за езду нетрезвым, и за нарушение правил остановки и парковки в Москве и Петербурге. Но больше всего штрафов у него за превышение скорости: 27 раз на
Официально молодой человек нигде не работает, учится на менеджера. В Ломоносове его семью считают одной из самых уважаемых: его отец начинал бизнес в 90-е, а сейчас владеет несколькими фирмами. Основой вид деятельности — торговля и автомобильные перевозки.
ДТП в районе 116-го километра КАД произошло накануне около половины второго ночи. 21-летний юноша на Porsche Cayenne ехал от Ораниенбаумского проспекта в сторону Кронштадта. Первое столкновение произошло с ехавшим впереди Opel Astra, а затем его отбросило на Toyota Camry. В результате аварии скончалась управлявшая Opel 60-летняя женщина.
Возбуждено уголовное дело.