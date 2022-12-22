«Золотой сын» на «Порше» за два года до смертельного ДТП на КАД 47 раз попадался на нарушении ПДД. В основном за гонки на большой скорости

Следственные органы планируют выйти с ходатайством об избрании меры пресечения 21-летнему жителю Ломоносова, который стал предполагаемым виновником смертельной аварии.



Молодой человек не в первый раз за последнее время попадает в ДТП и является серийным нарушителем правил, стало известно «Фонтанке» 22 декабря. За последние два года он привлекался к административной ответственности и за езду нетрезвым, и за нарушение правил остановки и парковки в Москве и Петербурге. Но больше всего штрафов у него за превышение скорости: 27 раз на 20–40 км/ч , 5 раз — на 40–60 км/ч , и 2 раза — на 60–80 км/ч от разрешенной скорости движения.

