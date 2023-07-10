Екатерине Мизулиной прислали националистическое видео из Петербурга. И оно ей понравилось

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оценила атмосферу после одного из концертов в Петербурге. Видео с многочисленной группой молодых людей, выкрикивающих националистический лозунг, она 9 июля опубликовала в своем телеграм-канале.
«”Русские вперёд”, - молодежь сегодня в Санкт-Петербурге скандирует после одного из концертов», - подписала она два ролика. На них человеческая масса продвигается к выходу с концертной площадки. В основном она состоит из школьников и студентов. Пара человек по ходу движения остальных развернула флаги Российской империи и России.
В обстановке на видео без труда угадывается концертная площадка «Сад Меншикова». Там 9 июля прошло выступление артиста Кишлака (Максима Фисенко). «Надеюсь, что в этот раз всё ровно, без инцидентов», - добавила Мизулина.