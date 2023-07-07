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    Ливень, град и шторм. Коммунальные службы Подмосковья переведены в усиленный режим из-за непогоды

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    Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что из-за последствий непогоды в отдельных городах Подмосковья коммунальные службы перешли на усиленный режим, передаёт РИА Новости вечером 7 июля.

    Напомним, столичный регион России уже несколько часов под ударом ненастья. В соцсетях пишут о проливных дождях, ураганном ветре и граде размером с куриное яйцо.

    «Фонтанка» показывала, что стихия творила в Коломне. Молния там ударила рядом с людьми, стоявшими по пояс в воде. Информации об их состоянии пока нет.

    Известно как минимум об одной пострадавшей в той же Коломне. По предварительным данным, молния попала в самокат, рядом с которым стояла женщина.

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    Комментарии 1

    Гость07 Июл 2023 в 23:12
    Родная Московия.
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