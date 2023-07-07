Ливень, град и шторм. Коммунальные службы Подмосковья переведены в усиленный режим из-за непогоды

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что из-за последствий непогоды в отдельных городах Подмосковья коммунальные службы перешли на усиленный режим, передаёт РИА Новости вечером 7 июля.



Напомним, столичный регион России уже несколько часов под ударом ненастья. В соцсетях пишут о проливных дождях, ураганном ветре и граде размером с куриное яйцо.



«Фонтанка» показывала, что стихия творила в Коломне. Молния там ударила рядом с людьми, стоявшими по пояс в воде. Информации об их состоянии пока нет.

