В Кемеровской области мужчина с двумя ножами напал на полицейских

В городе Киселевск Кемеровской области неадекватный мужчина пришел в отделение полиции, ранил двух правоохранителей и скрылся. Его нашли, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, мужчина пришел в отделении полиции с явными признаками опьянения. Сотрудники правоохранительных органов из-за его неадекватного поведения попытались его задержать — мужчина нанес им удары ножом.



Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).