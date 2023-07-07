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    В Кемеровской области мужчина с двумя ножами напал на полицейских

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    В городе Киселевск Кемеровской области неадекватный мужчина пришел в отделение полиции, ранил двух правоохранителей и скрылся. Его нашли, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

    По данным следствия, мужчина пришел в отделении полиции с явными признаками опьянения. Сотрудники правоохранительных органов из-за его неадекватного поведения попытались его задержать — мужчина нанес им удары ножом.

    Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

    Как уточняет МВД, мужчина был вооружен двумя ножами, вел себя неадекватно и стучал в дверь отдела полиции. «Дежурной сменой вход в отдел полиции был заблокирован, чтобы мужчина не проник внутрь», — говорится в сообщении ведомства.

    Нападавшим оказался 32-летний местный житель, который ранее привлекался к ответственности за потребление наркотиков.

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    Комментарии 10

    Гость07 Июл 2023 в 11:22
    нашла коса на камень
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