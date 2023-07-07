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    Горячей воды не будет, зато возможны фонтаны. В пяти районах Петербурга пройдут испытания сетей

    2014
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    С понедельника стартуют гидравлические испытания тепловых сетей в Выборгском и Кировском районах Петербурга. До 13 июля включительно также запланированы работы в Калининском, Красносельском и Невском районах города, сообщает 7 июля ГУП «ТЭК СПб».

    Пресс-служба ТЭК напоминает, что во время испытаний специалисты повышают давление в трубах, чтобы выявить ненадежные участки — их сразу же включают в план ремонта и оперативно меняют до наступления холодов. Для безопасности на период испытания энергетики понижают температуру горячей воды до 40 градусов.

    В 2023 году ТЭК обещает для половины потребителей отключать горячую воду на минимальный срок — от 1 до 4 дней. Проверить отключения в своем доме можно сайте https://www.gptek.spb.ru/grafik/ предприятия.

    В целях безопасности петербуржцев просят не подходить к местам выхода воды на поверхность. Также не рекомендуется подходить к машине, если она припаркована в зоне разлива.

    Ранее «Фонтанка» писала, что процедуру приватизации ТЭКа перенесли на 2024 год. Акционирование было запланировано еще на 2022 год, однако законопроект предполагает перенос приватизации на 2024 год.

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    ТЭКИспытания тепловых сетейОтключение горячей воды
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