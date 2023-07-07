Горячей воды не будет, зато возможны фонтаны. В пяти районах Петербурга пройдут испытания сетей

С понедельника стартуют гидравлические испытания тепловых сетей в Выборгском и Кировском районах Петербурга. До 13 июля включительно также запланированы работы в Калининском, Красносельском и Невском районах города, сообщает 7 июля ГУП «ТЭК СПб».



Пресс-служба ТЭК напоминает, что во время испытаний специалисты повышают давление в трубах, чтобы выявить ненадежные участки — их сразу же включают в план ремонта и оперативно меняют до наступления холодов. Для безопасности на период испытания энергетики понижают температуру горячей воды до 40 градусов.

