Горячей воды не будет, зато возможны фонтаны. В пяти районах Петербурга пройдут испытания сетей

С понедельника стартуют гидравлические испытания тепловых сетей в Выборгском и Кировском районах Петербурга. До 13 июля включительно также запланированы работы в Калининском, Красносельском и Невском районах города, сообщает 7 июля ГУП «ТЭК СПб».
Пресс-служба ТЭК напоминает, что во время испытаний специалисты повышают давление в трубах, чтобы выявить ненадежные участки — их сразу же включают в план ремонта и оперативно меняют до наступления холодов. Для безопасности на период испытания энергетики понижают температуру горячей воды до 40 градусов.
В 2023 году ТЭК обещает для половины потребителей отключать горячую воду на минимальный срок — от 1 до 4 дней. Проверить отключения в своем доме можно сайте https://www.gptek.spb.ru/grafik/ предприятия.
В целях безопасности петербуржцев просят не подходить к местам выхода воды на поверхность. Также не рекомендуется подходить к машине, если она припаркована в зоне разлива.
Ранее «Фонтанка» писала, что процедуру приватизации ТЭКа перенесли на 2024 год. Акционирование было запланировано еще на 2022 год, однако законопроект предполагает перенос приватизации на 2024 год.