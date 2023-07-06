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    В Омской области убили заслуженного учителя РСФСР. Задержан бывший ученик

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    6 комментариев

    Житель Омской области задержан по подозрению в расправе над своей бывшей учительницей. По версии следствия, он искал деньги, но женщина раздавала свою пенсию соседям.

    Как сообщили в областном Следственном комитете 6 июля, тело 88-летней жительницы села Евгашино два дня назад нашла подруга, обеспокоенная тем, что та перестала отвечать на звонки.

    Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. Согласно материалам, в дом к одинокой женщине в ночь на 3 июля проник 61-летний сосед, некогда учившийся у неё химии, несколько раз ударил по голове металлическим прутом, а потом задушил проводом.

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    Следствие уверено, что мужчина искал деньги. Сбережений у пенсионерки не было.

    «Большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала сотни флеш-карт для местных школьников», — рассказали в ведомстве. В прокуратуре добавили, что погибшая — заслуженный учитель РСФСР, почётный житель Большереченского района. Преподавание в школе она оставила в 82 года.

    Подозреваемого установили и задержали в течение суток, он даёт признательные показания. Уголовное дело первым для него не стало. СК готовится выйти в суд с ходатайством об аресте.

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    Комментарии 6

    Гость06 Июл 2023 в 15:29
    И опять не мигрант... 🥱
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