В Омской области убили заслуженного учителя РСФСР. Задержан бывший ученик

Житель Омской области задержан по подозрению в расправе над своей бывшей учительницей. По версии следствия, он искал деньги, но женщина раздавала свою пенсию соседям.



Как сообщили в областном Следственном комитете 6 июля, тело 88-летней жительницы села Евгашино два дня назад нашла подруга, обеспокоенная тем, что та перестала отвечать на звонки.



Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. Согласно материалам, в дом к одинокой женщине в ночь на 3 июля проник 61-летний сосед, некогда учившийся у неё химии, несколько раз ударил по голове металлическим прутом, а потом задушил проводом.