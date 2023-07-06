В Омской области убили заслуженного учителя РСФСР. Задержан бывший ученик

Житель Омской области задержан по подозрению в расправе над своей бывшей учительницей. По версии следствия, он искал деньги, но женщина раздавала свою пенсию соседям.
Как сообщили в областном Следственном комитете 6 июля, тело 88-летней жительницы села Евгашино два дня назад нашла подруга, обеспокоенная тем, что та перестала отвечать на звонки.
Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. Согласно материалам, в дом к одинокой женщине в ночь на 3 июля проник 61-летний сосед, некогда учившийся у неё химии, несколько раз ударил по голове металлическим прутом, а потом задушил проводом.
Следствие уверено, что мужчина искал деньги. Сбережений у пенсионерки не было.
«Большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала сотни флеш-карт для местных школьников», — рассказали в ведомстве. В прокуратуре добавили, что погибшая — заслуженный учитель РСФСР, почётный житель Большереченского района. Преподавание в школе она оставила в 82 года.
Подозреваемого установили и задержали в течение суток, он даёт признательные показания. Уголовное дело первым для него не стало. СК готовится выйти в суд с ходатайством об аресте.